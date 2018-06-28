歐股盤中─科技類股疲軟 泛歐Stoxx 600跌逾0.3%

市場持續關注貿易戰情勢，今 (28) 日歐股早盤，主要指數走跌，泛歐 Stoxx 600 指數一度跌逾 0.3%。

台北時間週四下午 5 點 23 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.35%，德國 DAX 指數下跌 0.49%，法國 CAC 40 指數下跌 0.23%，英國 FTSE 指數下跌 0.20%。

週四早盤，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.35%，其中以科技類股表現最差。

個股方面，《每日郵報》集團股票評級獲調升，股價上漲 2.9%；而宣布將降價出清存貨的 H&M，股價則下跌 2.5%。

美中貿易戰持續延燒，美國總統川普打算限制中國業者，投資美國科技公司。

川普決定，讓負責審核外資收購美企的「外國投資委員會」(CFIUS)，主管限制中資投資美企一事，而非「硬碰硬」地，採取針對中國、嚴加管制的作法。

外界解讀，川普此舉似乎意味著，美國對中國的立場，有軟化跡象。

不過，白宮經濟顧問庫德洛強調，這項計畫，不代表美國對中國的立場有所軟化。

受上述消息影響，週三美股先漲後跌，道瓊工業指數收跌 165.52 點 (0.68%)，至 24117.59 點；標普 500 指數收跌 23.43 點 (0.86%)，至 2699.63 點；那斯達克指數收跌 116.54 點 (1.54%)，至 7445.09 點。

美國財政部正在草擬具體規範，限制外國業者，對擁有關鍵技術的美國科技公司進行投資。

財政部預計於週五發布限制外國投資評估報告。