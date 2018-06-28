麗清通過每股配息2.5元 殖利率4.42%

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清科技 (3346) 今天召開股東會，承認 2017 年財報及通過配發現金股利 2.5 元，現金配發率達 66%，以今天收盤價格 56.5 元計算，現金殖利率達 4.42%。麗清 2017 年合併營收為 40.88 億元，稅後淨利為 2.6 億元，每股盈餘 3.81 元，營收及獲利皆創歷史新高記錄。



麗清指出，2017 年營收獲利締新猷，主要係因整體營收有 94.43% 來自於 LED 車燈模組的營收貢獻。受惠於新車導入 LED 車燈從高級車款往一般房車滲透率提升的趨勢明確，帶動麗清主要客戶的備貨力道增溫。再者，麗清近年來致力於產品結構調整策略執行下，效益逐漸展開，加上積極將生產製程優化、自動化設備投入等，挹注整體毛利率及營業利益率分別站穩 19.31% 及 7.35% 水準。



展望 2018 年，麗清看好 LED 車燈滲透率持續提升趨勢明確，無虞提供旗下 LED 車用事業部良好的銷售環境，並將以 LED 車燈為主軸作為公司未來穩定發展的基礎。



為滿足不同品牌車廠客戶的高度客製化需求，麗清順利切入新客戶三立車燈，並取得品牌車廠認證，可望於第四季起陸續產生營運效益，且為因應武漢小糸客戶之訂單需求，亦已啟動相關擴產計畫，以期在新訂單、新客戶、新產能三箭齊發的挹注下，創造麗清整體營運新一波的成長動能。