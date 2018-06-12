麗清攻入三立車燈 Q4貢獻效益 宣布啟動擴產計畫

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清科技 (3346) 指出，順利攻入三立車燈，並取得品牌車廠認證，可望於第四季陸續產生營運效益，且為因應武漢小糸客戶的訂單需求，亦已啟動相關擴產計畫。麗清自結 5 月合併營收為 3.02 億元，由於 5 月適逢中國五一長假因素，使得營收較上月減少，但仍持續受惠 LED 車燈滲透率提升，帶動 5 月營收較去年同期成長 30%；累計前 5 月合併營收為 17.09 億元，亦較去年同期成長 11%，並創歷史同期新高記錄。



麗清表示，由於中國政府日益重視節能與新能源車的發展，不僅針對各品牌車廠祭出「雙積分」的管理機制，同時也給予相關補助的優惠政策，加速品牌車廠在新車應用新能源概念、燃油效率提升等的研發技術進程，LED 車燈特性具有輕量化、節能減碳、視覺能見度高及駕駛安全等，是目前品牌車廠開發新車款積極導入的汽車零組件產品之一。



根據國外研究公司 TrendForce 旗下 LEDinside 最新的研究報告顯示，中國新能源車 LED 車燈市場將從 2017 年起以年複合成長率 54% 的速度增長，至 2022 年達 9500 萬美元，凸顯 LED 車燈龐大的市場商機。



麗清強調，根據過去 5 年歷史營收表現來看，上下半年分別繳出連續 5 年保持年成長的態勢，尤其下半年隨著步入汽車產業旺季，且目前麗清已有七款以上 LED 車頭燈模組產品持續量產出貨，有信心下半年營收表現將明顯優於上半年。

