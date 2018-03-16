麗清去年獲利創歷年新高 但為2大計畫配息減少

LED 車燈模組廠商麗清 (3346-TW) 今 (16) 日公布去年稅後純益為 2.6 億元，創歷年新高，每股純益(EPS)3.81 元，董事會也決議通過 2017 年擬每股配息 2.5 元，配息率 65%，以今日收盤價 71.4 元計算，現金殖利率 3.5%，不過，儘管麗清去年獲利創高，每股配息卻較去年的 3 元低。

麗清說明，今年有擴充產線和設立分廠的計畫，因此保留部分現金，但現金殖利率仍會維持在 3% 之上。

麗清目前是中國最大的 LED 車燈模組供應商，市占率約 10%，以車尾燈和晝行燈為主要出貨產品，主要客戶為上海小糸，去年占營收比重 32%，而長城汽車占比 28%。

展望 2018 年，隨著上海小糸滲透率持續提升，麗清已接到多款合資品牌車燈訂單，法人預估上海小糸占營收比將提高至 40% 以上，是主要成長動能來源。

由於中國新車使用 LED 燈源的滲透率攀升，由車內燈、方向燈、指示燈到晝行燈、頭燈等，特別是 LED 頭燈單價高，有助毛利率提升

不過，法人提醒，中國今年起 1.6 升以下小型車購置優惠稅的政策退場，恢復到 10% 的購置稅，再加上主要城市限行、限購仍在施行，一般預期今年中國車市僅小幅成長，對於主要布局中國市場的麗清而言，業績可能隨中國車市增速放緩受到影響。