麗清首季營收創歷年同期新高 上海小糸今年營收占比達40%

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清科技 (3346) 在 LED 車燈滲透率持續提升下，帶動主要客戶的需求持續增溫，累計第一季合併營收為 10.59 億元，較去年同期成長 4.02%，創歷年同期新高。麗清 3 月合併營收為 2.5 億元，受到 3 月底上海小糸更名為「華域視覺科技 (上海) 有限公司」、客戶要求開票請款作業遞延影響，造成部分新車款車燈產品營收認列期間遞延，3 月營收表現較去年同期減少 20.15%，月減 23.02% 。



展望第二季，麗清指出，看好 LED 車燈滲透率提升有優於全球新車銷售市場成長的表現，而在全球汽車產業朝向電動化、智慧化的趨勢明確下，品牌車廠加速應用「智能」、「環保」兩大主題的技術進程，LED 車燈特性具有輕量化、節能減碳、視覺能見度高及駕駛安全等，是目前品牌車廠開發新車款積極導入的汽車零組件產品之一。



此外，麗清持續與主要客戶積極研發包括主動調整頭燈系統 (ADB)、主動頭燈轉向系統(AFS)、緊湊三眼雙功能(ultra-compact triple-eyed bi-function) 等 LED 車燈應用技術的新產品，可望在新產品及雙重公司策略執行的引擎動能下，有機會挹注整體營運，繳出不受新車銷售市場成長趨緩影響成績單。



對於今年展望，麗清表示，公司是中國最大的 LED 車燈模組供應商，市占率約 10%，以車尾燈和晝行燈為主要出貨產品，主要客戶為上海小糸，去年占營收比重 30%，長城汽車占 28%，今年上海小糸滲透率提升，麗清營收占比也可望攀高，估計全年營收比重將達到 40% 以上。



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