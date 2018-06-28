宏達電於MWCS2018宣布Vive Focus將在海外上市 U12+結合VR遊戲首曝光

宏達電 (2498) 於 2018 年上海世界移動大會 (MWCS2018) 宣布 Vive Focus 即將在海外上市，同時展示 HTC U12 + 成為 Vive Focus 的外接設備，推出 Vive Studios 發行的 VR 節奏遊戲《閃電節拍》，將 Vive Focus 操控手把作為撥片，是全球首款 VR 與手機聯動遊戲，結合手機功能，使手機緊密融入到 VR 一體機遊戲中。宏達電中國區總經理汪叢青表示，MWCS 期間，HTC 圍繞手機、電腦和 VR/AR 設備展示的一系列豐富多彩的創新互動應用，清晰地展現未來跨設備體驗的無限可能，沉浸式技術發展必將為日常生活體驗的提升帶來顛覆性的變革。HTC 在通信和沉浸式計算行業有著深厚的創新積累，曾經推出全球首款 3G 手機和 4G 手機，全球首款具備空間定位技術 (room-scale) 的 VR 設備和 6 自由度的 VR 一體機設備。在即將到來的 5G 時代，HTC 將繼續致力於引領和推動移動通信領域和沉浸式計算產業的深度融合。



汪叢青指出，隨著 VIVE FOCUS 系統更新 2.0 版本的推出，HTC 在此次 MWCS 大會上展示一系列全新的智慧手機與 VR 設備間的創新交互功能。通過採用安卓系統的手機與 Vive Focus 間的投屏功能，使用者很快可突破手機螢幕的侷限，使用 Vive Focus 盡享數百萬現有的行動應用、遊戲及影片內容的巨幕體驗。



通過 Riftcat 的優化版 VRidge 模擬器，HTC 展現在無需借助任何特殊配件、就可在 5GHz Wi-Fi 網路環境中，將 PC VR 內容傳輸至 Vive Focus。受益於 Vive Focus 的高解析度和更新率，用戶不僅可以享受到 PC VR 般的高品質體驗，還可獲取 VIVEPORTPC 端應用商店及 Steam 應用平台上的優質內容。除 Vive Focus 操控手把，用戶還可使用包括 Xbox 操控手把等、可支援 PC 配對的協力廠商操控手把來接入 PC VR 應用埠。通過此功能，最新的人氣 VR 遊戲 Beat Saber 在 Vive Focus 上也得以應用，並在 MWCS 上成功展示。更新版的 VRidge 將於近期於 Viveport M 應用商店上架。



此外，宏達電指出，HTC U12 + 可作為 Vive Focus 外接設備，讓使用者可盡情體驗需雙手把操作的 VR 內容，感受手機與 VR 互動遊戲所帶來的樂趣。Vive Focus 用戶現可從其內建的 Viveport 應用商店下載由上海星為棋設計製作，Vive Studios 發行的 VR 節奏遊戲《閃電節拍》，並在安裝了「閃電節拍手機控制器」的安卓手機上演奏和絃，可將 Vive Focus 操控手把作為撥片，實現變身搖滾明星的夢想。這也是全球首款 VR 與手機聯動遊戲，充分結合了手機功能，使手機緊密融入到 VR 一體機遊戲中。