【港股解碼】往昔的大牛股全通教育，近期卻遭遇控股股東大幅減持

2014、2015年創業板大牛市，帶動了一大批沒業績，僅僅靠炒作股價就大幅翻倍上漲的個股，其中最出名的莫過於全通教育（300359-CN），其2015年股價鼎盛時期最高達467元（人民幣，下同），問鼎A股第一高價股，其股價遠遠高過貴州茅台，雖然全通教育的股價大幅高於貴州茅台，但是其業績卻連貴州茅台的百分之一都不及，但如果長期看有價值東西最終會回到應有的價值，就像成熟的蘋果終歸會落到地上一樣。

A股在2015年最高點泡沫被刺破之後，在長達三年的價值回歸過程中，貴州茅台股價屢創新高（最高超過800元），而全通教育股價卻從467元的最高價，跌至最近7元附近，從複權價格之後看，全通教育三年來股價跌幅超過90%，別以為三年股價跌了這麼多就到底了，截至2018年6月28日全通教育的市盈率（PE）還有191倍，這也就是說如果全通教育在盈利保持前期不變的情況下，投資者所投資的成本需要191年才可以回本。

（圖片來源：同花順）

這麼高的估值，全通教育股價這幾天竟然逆勢上漲，但這樣絕好的減持機會，全通教育的控股股東是牢牢地抓住了，據6月27日晚間公告，全通教育控股股東陳熾昌先生於2018年6月25日至27日通過集中競價方式累計減持715萬股公司股份，占公司總股本的1.13%。

控股股東減持原因何在？

筆者查看公司報表發現，全通教育控股股東和高管自上市以來，一直在不斷減持自家公司股票，作為公司的實際控制人和高級管理層都一致不看好公司的發展，那麼作為二級市場的普通散戶也就不要削尖腦袋，充當炮灰了！

以往全通教育收購了北京繼教網技術有限公司100%股權、西安習悅資訊技術有限公司100%的股權。為了保證業績，買賣雙方簽訂了對賭協議。如果不能達到承諾值，將以獲得的股份補償兩者之間的差值。5月17日全通教育發佈公告，稱三年前收購的兩公司都沒有達到業績承諾。2017年淨利潤承諾值是不低於10625萬元，實際上2017年只實現了10469.48萬元，距離承諾差值155.52萬元，完成率是98.54%。西安習悅2017年承諾利潤1050萬元，實際完成892.26萬元，距離承諾差值157.74萬元，實際只完成了84.98%。

實際上，對賭承諾不達標只是全通教育業績不佳的冰山一角。據全通教育2017年年報，公司去年實現營業收入10.31億元，較上年同期增長5.52%，歸屬於上市公司股東的淨利潤為6629.16萬元，同比下降35.60%；扣非後淨利潤下滑幅度更是接近70%。業績這麼大幅下滑，這也怨不得股東大幅減持。

全通教育事件“折射”出了什麼？

全通教育股價走勢近幾年明顯是過山車式，從全通教育股價的走勢中，映射出國內資本市場的投機氛圍逐漸消褪，在2015年創業板牛市中，一些無業績的小公司，股價基本漲幅都超過10倍以上，而一些業績持續穩定增長，屬於國內核心資產的一些大公司，股價卻長期被低估，這在全世界範圍看都屬於極不合理的。

但近三年來，隨著市場新股供應持續加大、監管層加強監管、在存量資金的背景下，一些沒有核心競爭力的小市值股票失去了流動性，股價從最高點到最低點跌去了90%以上的比比皆是，而這些公司的投資者，則可能永遠也回不了本。

從一個成熟市場來看，這都是市場必須所經歷的，以前是由於制度原因，上市公司較少，投資者不成熟，市場熱於炒作一些小市值股票，而近幾年上市數量大幅增加，機構投資者逐漸增多，投資者越來越注重上市公司也業績和估值狀況，一些業績長期不好，長期靠講故事而炒作股價的公司必將走下衰亡。

在未來經歷過前車之鑒，監管層已經吸取教訓彌補了以往監管上的漏洞，市場進入優勝劣汰的時態，長期看必然會對標歐美等成熟市場，資金會配置到一些有業績支撐、或有技術支撐的公司。

作者：鄭鵬超

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