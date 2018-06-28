關稅只是雪上加霜 中國經濟面臨這些更深層的問題

分析師指出，早在美國總統川普決定對中國課徵高額關稅之前，中國即面臨著深層的成長問題，信貸縮減以及經濟數據表現不佳才是最大隱憂，而貿易戰是雪上加霜的一環，若中國欲透過人民幣貶值進行貨幣戰，恐導致資本外流，北京當局面臨種種不利因素。

上海綜合指數在 1 月 24 日達到巔峰 3559.47 點，隨後暴跌 20% 以上進入熊市，28 日再度下跌 0.93% 至 2786.90 點，跌破了 2800 點的整數大關。

上綜指數走勢圖

不同於 2016 年中國股市因差勁的經濟數據表現遭拋售，這次跌落熊市的原因更為複雜，包含著貿易緊張局勢升溫、海外投資項目減少、更嚴格的銀行監管、信貸緊縮與機構型投資者減少。

以上原因皆使投資者情緒不佳，瑞銀的首席中國股市策略師 Ting Gao 指出，在宣布關稅政策之前，中國 A 股的表現已不如預期，包含原料、工業和地產的產業都下跌許多。

中國銀行業監管日益趨嚴，此舉導致流動性降低，信貸緊縮，企業較難透過資產管理公司進行影子貸款，債券違約情況亦走升。安本標準投資管理的資深投資經理 Nicholas Chui 表示，現今不同的情況在於，投資者和企業面臨不一樣的監管環境，監管變得更嚴格，寬鬆的貨幣政策時代已結束。

但因應中美貿易緊張局勢可能導致經濟成長減緩，中國人民銀行 24 日宣佈，自 7 月 5 日起定向降準 0.5 %，將向市場釋放人民幣 7000 億的資金。然而，人民幣仍持續走跌，28 日美元兌離岸人民幣上漲 0.12%，報 6.6259，為 6 個月來最低水平。

美元兌離岸人民幣走勢 (資料來源: investing.com)

市場猜測中國是否會刻意使人民幣貶值，而與美國進行貨幣戰，野村證券的外匯策略師 Bilal Hafeez 指出，「除了報復性的關稅措施，中國政策制定者可以刻意使貨幣貶值，以達成另一種報復手段，較弱的人民幣將幫助中國出口，並傷害美國進口。」

但分析師們指出，此舉將有很高的代價，資本可能因此外流中國市場，且中國的其他貿易夥伴可能會提出反抗聲浪，因為他們的進口利潤將受到損害。