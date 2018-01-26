台船搶插旗離岸風電市場不斷引進新夥伴 這次是二大丹麥商

台船 (2208-TW) 今 (26) 日宣布，與丹麥的國際水下基礎結構供應大廠 Bladt Industries 和國際能源統包公司 Semco Maritime 建立三方合作夥伴關係，由台船建立海上變電站產線，共同成為台灣離岸風場開發商，提供海上變電站 (Offshore Substation, OSS) 全方位解決方案。

台船說明，此兩家丹麥合作夥伴 Bladt Industries 和 Semco Maritime，於離岸風場開發領域已有超過 15 年的經驗，在此合作之前，其主要業務範圍在北歐，三方合作後，將致力成為台灣離岸風場的海上變電站主要供應商。

我國政府日前提出 2025 年離岸風電總裝置容量達 5.5 GW 的目標，帶動新台幣 9625 億元投資額，年發電量 198 億度，離岸風電商機龐大，因此，台船積極與 Bladt Industries 和 Semco Maritime 洽談合作，以確保搭上離岸風電海上變電站製造的商機，並於此專業領域保持領先並持續發展。

台船董事長鄭文隆表示，與歐洲兩大廠商建立夥伴關係，將使台船能在快速成長的離岸風電市場上扮演關鍵性的角色。

Bladt 資深副總裁 Lars Kristensen 對此合作指出，希望藉此成為台灣離岸風電市場重要的參與者，特別是台船在複雜鋼結構製造方面豐富的經驗，樂觀看待將可創造離岸風電產業的發展高峰。

除了此次宣布的二大丹麥夥伴，台船日前已和比利時 DEME 集團旗下海事工程大廠 GeoSea 公司結盟，雙方合資成立台船環海風電工程公司，將是未來台灣第一個能在海上施工的公司。

台船期望這幾次的合作，陸續導入歐洲大廠的經驗和技術，全力搶攻離岸風電逐年發酵的商機，預料今年下半年開始逐漸挹注業績。