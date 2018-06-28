三貝德與5-6家補習班業者洽談整併 今年業績可望逐季成長

三貝德數位 (8489) 去年起積極整併實體補習班，總經理魏宏泰指出，去年至今已整併 13 家實體補習班，線上線下會員加總逾 8 萬人，目前還有 5-6 家在洽談中，今年將呈現逐季成長態勢，全年業績有望優於去年。三貝德除原本數位學習穩定成長，去年第二季起積極整併實體補習班，啟動「亞洲教育大平台」，目前已整併 13 家補習班業者，線上線下會員加總逾 8 萬人，以台灣補教市場 210 萬學生、一年 1700 億元規模計算，三貝德市占率僅 4%，其中又以在高中補教市場占比 11% 較高，國中、小學補教市場僅 2%。



魏宏泰指出，目前三貝德與 5-6 家補習班業者洽談整併中，下半年企圖以一個月併一家補習班業者的速度搶市。



此外，三貝德也搶進家教市場，今年 4 月成立「致勝先師教育」子公司採全新營運模式，與台大、清大、交大與師範系統學校剛畢業的社會新鮮人合作，目前有逾 40 位老師，初期專攻小四生至國三生的數理化家教市場，目標是 3 年搶下 10 億元市場。



今年 5 月營收已達 1.36 億元，預估 6 月會比 5 月好，今年將呈現逐季成長態勢，全年業績有望優於去年。