銅箔廠榮科預計拉高汽車板應用比重到35% 擬6月底IPO

李長榮集團旗下電解銅箔供應商榮科 (4989-TW) 去年獲利亮眼，稅後純益 5.99 億元，年增 47.25%，每股純益 4.28 元。榮科總經理陳銘樹今 (23) 日指出，榮科已完成開發汽車防撞雷達用銅箔產品，預計全年汽車應用營收比重，將由去年 30% 提升到 35%，預計最快 6 月底掛牌。

榮科與金居 (8358-TW) 屬於同一類股，去年營收 37.74 億元，依產品應用端來看，比重最高是汽車應用 30%，光電板 14%，NB 板 13%，HDI 板占 13%，伺服器板占 12%，手機板占 12%，消費性電子占 6%。

陳銘樹強調，榮科看好汽車板高成長性，今年預計全年汽車應用營收比重將提升到 35%，下半年業績也因旺季而走強，榮科去年稅後純益 5.99 億元，年增 47.25%，每股純益 4.28 元，董事會已決議對去年盈餘每股擬配發 2.5 元現金股利。榮科董事會預計 6 月 22 日召開股東會。

榮科主要產品為高良率利基型銅箔，每月產量 1000 噸，去年銷售量約 1.1 萬噸，銷售應用電動車鋰電池製程占營收約 3-4 成，其他並應用於 PCB 上游銅箔基板生產；該公司今年並將以生產去瓶頸他方式小幅擴張產能。

榮科今年首季營收 8.87 億元，毛利率 19.02%，季減 1.31 個百分點，年減 12.83%，稅後純益 9893 萬元，季減 21.65%，年減 54.88%，每股純益為 0.71 元；高銘樹說，過去銅箔供需失衡已獲改善，在每噸銅價維持 6800-6900 美元的小區間波動同時，市場供需趨於健康。