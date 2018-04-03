電解銅箔供應商榮科獲准上市 IPO腳步向前推進

李長榮集團旗下電解銅箔供應商榮科 (4989-TW) 去年獲利亮眼，大增 47.25%，稅後純益 5.99 億元，每股純益 4.28 元。榮科上市申請案已接獲證交所正式核准，最快可望在第 2 季或第 3 季掛牌交易。

榮科今日興櫃成交價在 34.9 元，較昨日下跌 0.2 元或 0.57%。

與金居 (8258-TW) 屬於同一類股的榮科，去年財報內容營收 37.74 億元，年增 25.95%，毛利率為 23.33%，年增 7.68 個百分點，稅後純益 5.99 億元，年增 47.25%，每股純益 4.28 元。榮科董事會已決議對去年盈餘每股擬配發 2.5 元現金股利。

榮科董事會日前決議 6 月 22 日召開股東會。

榮科主要產品為高良率利基型銅箔，每月產量 1000 噸，去年銷售量約 1.1 萬噸，銷售應用電動車鋰電池製程占營收約 3-4 成，其他並應用於 PCB 上游銅箔基板生產；該公司今年並將以生產去瓶頸方式小幅擴張產能，法人估榮科今年首季營收可望維持去年第 4 季 9.64 億元水準

榮科前 2 月營收 5.63 億元，年減 11.58%。PCB 廠華通 (2313-TW) 也為榮科的股東之一。