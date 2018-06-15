蘋果進軍好萊塢 接近就動畫電影版權達成協議

蘋果公司正向好萊塢發起進軍。

彭博援引熟悉此事的人士稱，蘋果即將就一部動畫電影的版權達成協議。這部電影將作為蘋果原創影音產品的一部分。報導稱，蘋果正在與位於愛爾蘭的動畫工作室 Cartoon Saloon 進行對話。該工作室曾獲得奧斯卡提名。

這部電影尚未開始製作，距離發行還有一年多的時間。不過，蘋果已經開始談判購買該電影在美國和其他一些國家的發行權。目前還不清楚蘋果計劃如何製作這部電影，而其他潛在的電影也在開發中。

本次談判標誌着蘋果進入在線影音市場、與 Netflix、亞馬遜等公司展開競爭的野心。蘋果公司希望能通過 iTunes 售賣電影和節目，以提高在娛樂行業的收入。目前，蘋果已製作了 Carpool Karaoke 和 Planet of the Apps 這兩個節目。

與 Cartoon Saloon 的談判展示了蘋果的野心。雖然目前尚不知道蘋果計劃如何分發電影內容，但該公司於 2016 年推出的 TV App 可能是選項之一。

相較於好萊塢的電影公司，蘋果的一大優勢是其擁有大量的 iPhone 用戶。這確保了其內容的用戶基礎。

而近期，蘋果在人事上的變動也彰顯了該公司對流媒體業務的重視。

該公司聘用了百老匯前高管 Kelly Costello，負責蘋果的全球影音業務。此外，蘋果還從 Netflix 挖走了創意高管 Layne Eskridge。Costello 此前推動了 Portlandia 和 Documentary Now! 等熱播電視劇的交易。

Eskridge 曾在 Netflix 擔任開發主管，負責製作了《黑錢勝地》（Ozark）、《七秒》（Seven Seconds）等一系列電視劇。