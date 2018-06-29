愛立信報告：明年5G智慧手機有望面市

愛立信今天發表報告指出，2019 年初全球將出現首款支援 5G 中頻的智慧型手機，明年初至年中則有機會推出支援超高頻段的 5G 手機；估計到 2023 年底，北美地區 50% 的行動用戶將使用 5G，屆時全球 5G 行動用戶將超過 10 億 。

根據愛立信發布的行動趨勢報告指出，全球第一代 5G 純數據商用裝置將於今年下半年推出；首批支援中頻 5G 的智慧型手機有望在 2019 年初推出，而 2019 年初至年中，有機會推出支援超高頻段的 5G 智慧型手機；實際時程還有待 5G 晶片量產時程而定。

以地區觀察，愛立信分析，北美地區主要營運商有意在 2018 年底至 2019 年中，開展 5G 網路佈局；預計 2023 年底， 50% 的北美地區行動用戶將成為 5G 使用者，其次是東北亞，使用 5G 的行動用戶約為 34%，第三則是西歐，行動用戶約占 21％；而全球行動寬頻 5G 用戶數至 2023 年底將超過 10 億，占行動用戶總數約 12%。

愛立信指出，行動數據流量預計到 2023 年底將增加近 8 倍，每月為 107 EB，等同於全球每個行動用戶觀看 10 小時 Full HD 影片的流量；而到 2023 年，全球 20% 以上的行動數據流量將由 5G 網路產生，是目前總流量的 1.5 倍。

根據愛立信與瑞士電信合作的調查，「網頁載入時間」與「影音播放之流暢度」是影響用戶滿意度的子關鍵效能指標，而在網路條件改善之後，消費者向他人推薦行動網路的意願，將增加 11 個百分點。

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