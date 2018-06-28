人民幣中間價下調391點 連續第7天下調 降幅創一年半來最大

6 月 28 日周四，人民幣中間價連續第七天下調，降幅創一年半來最大。

人民幣兌美元中間價報 6.5960，上一交易日中間價 6.5569。上一交易日官方收盤價報 6.5950，上一交易日夜盤收盤報 6.6040 元。

今日中間價降至 2017 年 12 月 20 日以來最低，降幅創 2017 年 1 月 9 日以來最大。七日以來，人民幣中間價累計跌幅達 1725 點。

周四早 9:39，離岸人民幣兌美元較盤初低位回升逾百點，報 6.6185。在岸人民幣兌美元拉升近百點，報 6.6149。昨夜夜盤，離岸匯價跌破 6.62，在岸失守 6.60。

美元指數對所有避險貨幣反彈，周三上漲 0.65%，報 95.274，創本周新高。

年初至今，人民幣兌美元匯率先升後跌，自 6 月 14 日以來下跌速度明顯加快，且調整速度和幅度超過市場預期，累計貶值超過 3.5%。

解讀

國金宏觀邊泉水團隊認為，人民幣匯率當前的持續、快速貶值是「外患」和「內憂」兩方面因素疊加的結果。中美貿易摩擦升溫，疊加中美貨幣政策的分化，也引發了人民幣匯率貶值的預期升溫。

但該團隊判斷，下半年人民幣匯率不會巨幅貶值，預計全年溫和貶值 2-3% 的幅度。此外，當前人民幣匯率的快速貶值，對資本市場和資產價格的影響更多體現在預期上。

《證券日報》也在昨日援引有關專家稱，人民幣適度貶值合理，可為中國應對貿易局勢留有餘地，所以不是壞事。

報導還援引中國銀行國際金融研究所外匯研究員王有鑫稱，人民幣匯率近期貶值有多方面原因。一是本輪人民幣貶值主要是被動式的，是由美元指數強勢上漲導致的。二是貨幣政策周期錯位，中美無風險利差收窄。三是受中美貿易摩擦加劇影響，我國貿易順差收窄，經濟增速下行擔憂再起。

雲鋒金融則指出，國際收支均衡、外部脆弱性低、有外匯存底、有安全閥，在這種情況下，央行對於人民幣匯率有較強的掌控能力，有安全底線。人民幣不會像阿根廷、土耳其等脆弱新興市場的貨幣出現 20% 以上的大跌。