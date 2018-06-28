藥物試驗結果令分析師喜出望外 生技股Cara大漲近10%

生技醫療企業 Cara (CARA-US) 週三 (27 日) 揭露注射藥物測試數據，能有效抑制腹部手術患者的疼痛、噁心、和嘔吐，週三 (27 日) 股價大漲觸及到 12 個月來新高，上漲 9.85% 來到每股 18.06 美元。

Cara 股價日線趨勢圖

據臨床 2/3 實驗資料顯示，在腹部手術後的 24 小時內，Cara 測試了一種叫做 CR845 的藥物。患者在手術前接受 2 次劑量，手術後接受 4 次劑量。劑量為每千克體重 1 微克，實驗結果顯示 CR845 能顯著減輕患者疼痛和嘔吐噁心症狀。

數據顯示，每千克體重 0.5 微克劑量似乎無法減少手術後疼痛，但還是可以降低嘔吐及噁心症狀。

Janney 分析師 Ken Trbovich 表示，考慮到過去幾年這一計劃的重大不確定性，實驗獲得的正面成果之後，這些數據將能成為「股票的主要催化劑」。他重申了對 Cara 股票的「買入」評級和 27 美元的目標價。

在美國總統川普立定鴉片類藥物為國家危機後，Cara 執行長 Derek Chalmers 指出尋找非鴉片類的止痛藥極為重要。研究人員也提到鴉片藥物使用後由噁心和嘔吐的不良反應。

分析師 Trbovich 並表示，這次的實驗成效結果，已大舉清掃了此前放空 Cara 股票的空軍，截至 5 月 31 日，Cara 股票已被賣空 680 萬股，比先前 2017 年 6 月 30 日的 980 萬股賣空量有所下降。然而，目前的空頭仍佔公司流通量的 25%。