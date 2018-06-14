富邦媒擴大徵才 新業務版圖擴增 H2再招募逾百人

畢業求職旺季到來，各大企業也展開下半年度徵才計畫。富邦媒 (8454) 今年前 5 月合併營收 167.25 億元創下歷史同期新高，不僅經營績效亮眼、更持續招募優秀人才。富邦媒表示，因應市占率不斷提升及營運規模擴增，今年已徵才近 450 人、預計下半年將再招募逾百人，包含電子商務、電視購物、倉儲物流、資訊工程、顧客服務等領域皆全面延攬，吸引各界好手應徵。而因應下半年新業務版圖的拓展，及優化倉儲管理與配送服務等目標，富邦媒也釋出包含保險代理、物流機車配送、機器學習 / 資料科學工程師等新職缺，期望吸納各界優秀人才，共創產業新格局。



近年電商產業運營模式及競爭勢態變化快速，所需人才日趨多元。富邦媒表示，通路事業蓬勃發展帶動人才需求增加，今年以來持續招募新血，不僅擴大徵才包含電視購物專家、商品開發、行銷企劃、倉儲管理、網站系統、APP 程式開發等職務，亦展開「2018 儲備幹部計畫」培訓經營管理菁英。



富邦媒認為，人才的加入也反應在營運表現上，今年 1 月至 5 月合併營收創下歷史同期新高，其中網路通路年增率更超過 40%，成長力道強勁。



隨著下半年度將進入零售通路旺季，富邦媒也宣布再加碼徵才，職缺地點涵蓋雙北市、桃園、台中等地，並預計延伸至南台灣。因應線上保險等新型態業務的拓展，期待具產物保險業務員證照、人身保險業務員證照等跨領域生力軍加入團隊；為優化倉儲管理及配送服務，亦鎖定倉儲現場營運、設備監督管理、經營分析管理、物流運輸等人員，針對測試中的機車配送車隊及倉儲轉運車隊也進行招募，提前備戰雙 11；為持續提升使用者經驗，資訊相關職務如大數據平台開發、APP、雲端管理開發、機器學習 / 資料科學工程師、主機專案管理等皆是人才網羅重點。



除了大規模招募正職員工外，富邦媒也向下紮根，透過與大專院校進行產學合作，讓年輕學子在學期間有機會累積實務經驗，不僅能讓學生更加了解市場變化，亦有助於發掘優秀人才。

