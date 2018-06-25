網購高單價3C新趨勢 富邦媒上半年成長6成

近年消費習性轉變，綜合型電商平台成為 3C 市場重要銷售通路之一，富邦媒 (8454-TW)momo 購物網統計，今年以來 3C 整體銷售年成長高達 60%，統計銷售前五大品類分別為手機、筆記型電腦、Apple 原廠週邊、單眼鏡頭和零組件，年增率均達 70% 以上，表現亮眼。

過去 momo 購物網以女用和生活居家類別為銷售的主力商品，近年來積極經營 3C 市場，深耕品牌並全面擴充商品數，富邦媒說明，隨著網購市場成熟，消費者漸習慣上網購買高單價的 3C 商品，統計上半年機銷售前三大品牌為 Apple、Samsung 和 ASUS，尤其日前「499 之亂」掀起單機購買潮，帶動中高階機種成長。

網家 (8044-TW) 也指出，日前推出的 24h 購物年中慶銷售交出好成績，全站近 5 日的活動業績年成長高達 50%，其中又以 Apple、小米、筆電和電競周邊、手機平板、藍牙耳機、電玩遊戲的銷售表現最熱，分析同樣是受電信業者日前紛紛推出低價上網吃到飽方案的影響，順勢帶動智慧型手機的採購需求，並樂觀看待後市銷售動能將持續熱絡。

另外，momo 購物網統計上半年銷售前十大 3C 商品，由 Apple iPhone X 奪冠，其次分別為 SAMSUNG Galaxy S9+、acer SF314-52 14 吋飆速高效輕薄筆電、ASUS 華碩 S406UA 14 吋輕薄筆電、Apple AirPods、U-ta 第二代生活防水觸控心率手環、GoPro HERO6 Black 運動攝影機 (CHDHX-601) 、SONY A7M3 單機身、Intel i5-8400/LGA1151 中央處理器和 Micron 美光 Crucial MX500 500GB SSD。