〈樺漢股東會〉中國製造2.3兆商機 朱復銓掉口水喊工業電腦前所未有商機

樺漢 (6414-TＷ) 今 (28) 日舉行股東會，董事長朱復銓表示，中國製造 2025 總共 5000 億人民幣 (約新台幣 2.31 兆元) 商機，朱復銓形容這個市場讓自己都會「掉口水」，並認為這是工業電腦前所未有最好的商機，未來將占樺漢成長幅度中一半的業績表現，將以四大策略搶攻中國大陸市場。

對樺漢而言，中國市場未來能成長到什麼程度？朱復銓說，現在沒辦法確認，但是未來一兩年內，就可以開始看到中國製造效應在樺漢發酵。

樺漢 2017 年營收占比，歐洲為 48%、美洲 37%，亞洲含台灣約 11%，中國大陸佔比很低。朱復銓預估，中國大陸市場年營業額至少能夠占樺漢成長的一半以上。今年截至 5 月為止，樺漢 180.59 億元，年增率達 191.66%。

朱復銓指出，耕耘中國大陸市場，有四大策略，第一要借重 Knotron 經營品牌，第二是爭取資源打集團戰，第三是積極跟當地政府合作，第四則是著重研發重整跟規劃，如何做到單一公司整合資源整合，面對龐大的市場需求。

朱復銓表示，面對中國製造 2025，加上鴻海富士康工業互聯網 FII 遠景；他認為邊緣運算絕對是樺漢的重要機會，搭配集團資源，把基層架構及雲網平台建置起來，未來才會轉變為實質的營收數字。

樺漢本身核心業務是硬體，結合瑞祺電通 (6416-TW) 的資安及儲存系統、帆宣 (6196-TW) 的系統整合、沅聖 (6638-TW) ，一起佈局中國大陸龐大商機。

樺漢今日股東會，2017 年稅後純益 11.23 億元，通過盈餘分配每股 9 元現金股利。

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