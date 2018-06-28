與兩大頻道簽署新合約 摔跤股WWE飆升

世界摔跤娛樂公司 (WWE-US) 簽署了 2 項電視授權許可合約後，股票週三 (27 日) 在盤前交易中飆升了 15%，最終已上漲 6.35% 至 70.85 美元收盤。

wwe 股價日線趨勢圖

消息指出，WWE 與康卡斯特 (CMCSA-US) 和福斯 (FOXA-US) 簽署了於 2019 年 10 月 1 日起播放的電視節目「Raw」與「Smackdown」。康卡斯特旗下的美國網絡將在週一播放「Raw」，而福斯將在週五播放「Smackdown」。合約期間為 5 年。

新合約將使 WWE 美國平均年度價值增加到之前與康卡斯特旗下 NBC Universal 簽的 3.6 倍。

WWE 預計新營收將從 2019 年的 3.11 億美元增長到 2021 年的 4.62 億美元。該體育娛樂公司還有價值 8 千萬美元的其他談判籌碼，到時也能進一步的增加營收。

WWE 產出多項節目，品牌包含每週的「Raw」、「Smackdown」、「NXT」，及年度的特別節目如「Money in the Bank (搶錢賽事)」、「TLC (桌子架子及椅子賽事)」、「Royal Rumble」、和「Wrestlemania」等。

「Raw」已連續播放 25 年之久，也是美國市場播放時間最久的電視節目。

WWE 合約金額上漲 / 圖：WWE

WWE 的數位串流媒體服務訂閱量也有所增加，也是該公司為了後電視時代的觀眾所預備的措施。在 2018 年第 1 季度裡，WWE 串流的平均付費用戶成長了 5%，達到 156 萬人次。

目前該公司一直試圖在開拓印度和中東地區的新興市場，並通過 WWE 網路實現本地化內容。MKM 分析師 Eric Handler 認為 WWE 股價目標價以 100 美元來算非常的「合理」。