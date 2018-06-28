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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月27日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2   富邦科技          嘉裕              昶和     福壽     新日光
宏洲            元大滬深300正2  元大台商50        信昌化            大統染   大統益   山隆
嘉裕            國泰臺灣加權正2 富邦摩台          世紀鋼            海悅     興泰     臺企銀
東華            富邦恒生國企正2 富邦發達          麗正              銘旺科   達新
大東            群益臺灣加權反1 富邦金融          中環              卓越     地球
立益            正道            元大MSCI台灣      國巨              統領     恆大
佳和            同開            永豐臺灣加權      光罩                       怡華
昶和                            國泰日經225       茂矽                       昶和
三洋紡                          元大歐洲50        錸德                       大統染
本盟                            元大日經225       廷鑫                       永記
瑞利                            元大美債20正2     智寶                       日勝化
樂士                            國泰20年美債反1   威盛                       展宇
正峰新                          元大美債7-10正2   環科                       士紙
億泰                            元大美債7-10反1   隴華                       六暉-KY
毛寶                            元大S&P日圓反1    新利虹                     光罩
燁興                            富邦歐洲          友旺                       茂矽
中鴻                            FH彭博高收益債    奇力新                     智寶
聚亨                            FH彭博新興債      毅                         銘旺科
千興                            FH富時不動產      祥全                       奇力新
威致                            元大台灣高息低波  華新科                     大毅
華豐                            富邦臺灣優質高息  嘉晶                       嘉晶
首利                            FH富時高息低波    星通                       日電貿
麗正                            國泰RMB短期報酬   玉晶光                     玉晶光
東訊                            新光內需收益      明光                       揚明光
華泰                            台塑化            佳凌                       傳奇
錸德                            宏洲              瀚宇博                     迎廣
倫飛                            嘉裕              鈞寶                       嘉聯益
威盛                            東華              達方                       關貿
國碩                            新紡              富鼎                       亞弘電
銘旺科                          大東              杜康-DR                    鈺邦
統懋                            立益              陽光能源-DR                富鼎
翔耀                            佳和              潤泰材                     華友聯
太空梭                          昶和                                         潤弘
新利虹                          三洋紡                                       遠雄來
麗臺                            本盟                                         夏都
華映                            瑞利                                         欣欣
吉祥全                          樂士                                         統領
憶聲                            和大                                         客思達-KY
科風                            正峰新                                       康師傅-DR
和鑫                            中砂                                         友佳-DR
力特                            倉佑                                         一零四
喬鼎                            大山                                         欣天然
正達                            億泰                                         新海
晟鈦                            東聯                                         欣高
同泰                            毛寶                                         全國
新世紀                          五鼎                                         jpp-KY
誠創                            三福化                                       台數科
嘉威                            台玻                                         波力-KY
力銘                            台紙                                         泰昇-KY
亞太電                          榮成                                         政伸
達能                            東和鋼鐵                                     吉源-KY
清惠                            燁興
慧友                            春源
勁永                            春雨
捷泰                            中鴻
互億                            聚亨
天瀚                            千興
迅杰                            威致
華上                            華豐
光麗-KY                         英利-KY
元晶                            首利
華冠                            麗正
裕豐                            台達電
寶徠                            金寶
皇普                            東訊
日勝生                          華泰
台船                            錸德
六福                            華碩
台南-KY                         倫飛
康師傅-DR                       菱生
聖馬丁-DR                       震旦行
神州-DR                         威盛
耀傑-DR                         漢唐
同方友友-DR                     國碩
晨訊科-DR                       錩新
友佳-DR                         銘旺科
陽光能源-DR                     統懋
精熙-DR                         翔耀
中福                            太空梭
雷虎                            新利虹
中視                            創見
秋雨                            敦吉
慶豐富                          盟立
國光生                          麗臺
                                華映
                                吉祥全
                                健和興
                                晶豪科
                                鴻名
                                憶聲
                                科風
                                和鑫
                                力特
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                新世紀
                                誠創
                                嘉威
                                力銘
                                亞太電
                                達能
                                清惠
                                慧友
                                勁永
                                鈞寶
                                捷泰
                                互億
                                帆宣
                                天瀚
                                迅杰
                                華上
                                悅城
                                群電
                                光麗-KY
                                元晶
                                南電
                                致新
                                華冠
                                裕豐
                                寶徠
                                皇普
                                日勝生
                                台船
                                裕民
                                宅配通
                                六福
                                鳳凰
                                好樂迪
                                華票
                                台產
                                元大金
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                雷虎
                                櫻花
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                慶豐富
                                宏全
                                國光生
                                訊映
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