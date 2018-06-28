Comcast或出價900億美元搶購福斯 迪士尼收購提議獲批暫處上風

21 世紀福斯資產的收購戰日趨白熱化。美國最大有線電視營運商 Comcast 可能在尋找盟友聯手，大幅提高報價。而收購要約獲司法部批准又暫時讓迪士尼站了上風。

6 月 27 日本周三華爾街日報報導援引知情者消息稱，Comcast 尋求和其他公司或私募股權投資者聯手，可能將對 21 世紀福斯娛樂資產的收購報價上調到 900 億美元左右。目前還不清楚可能有哪些戰略合作方，科技企業或者傳統媒體都有可能。但此前該報已報導，Comcast 和亞馬遜磋商後並未達成合作。

上述報導稱，有一家戰略投資者可能和 Comcast 共同競購，若收購成功，該投資者將獲得包括 20 世紀福斯影業和地方體育節目網在內的福斯美國資產，Comcast 則將得到歐洲付費電視 Sky PLC 和星空傳媒印度公司等國際資產。

若上述消息屬實，就意味著，Comcast 將在迪士尼上調收購報價後大幅加碼，可能出價比迪士尼的最新報價高出 26%，使每股收購價接近 48 美元，可能較兩周前 Comcast 自己的出價高出 38%。

但此後，美國司法部批准了迪士尼 710 億美元收購福斯資產的提議，前提是迪士尼要剝離福斯地方體育節目網。華爾街日報認為，這一決定讓迪士尼在收購大戰中暫時處於上風，因為迪士尼仍然可以將福斯的影視業務以及影音流服務 Hulu 收入囊中。

6 月 13 日，Comcast 提出「惡意收購」要約，計劃以 650 億美元全現金收購 21 世紀福斯的娛樂資產，較去年 12 月迪士尼提出的全股票收購價 650 億美元溢價 19%。

為了爭得默多克家族執掌的福斯董事會同意，康卡斯特還提議「報銷」福斯與迪士尼收購要約的解約費 15.25 億美元，並提供了與迪士尼協議相同的 25 億美元反向分手費。

一周後的 6 月 20 日，迪士尼宣布，將收購 21 世紀福斯旗下電影和電視資產的出價提高至 713 億美元，福斯股東可選擇現金或股票收購。新出價相當於每股 38 美元，較 Comcast 此前報價溢價接近 10%。

上述收購消息明顯提振了 21 世紀福斯的股價，6 月 13 日 Comcast 首次收購要約當天，福斯收漲 2.11%，收報 44.58 美元，創收盤最高紀錄。6 月 20 日迪士尼宣布新報價後，福斯股價一度漲破 48 美元。

本周三傳出 Comcast 可能大幅加價的消息後，福斯股價高開高走，日內最高漲至 48.34 美元，漲幅一度接近 2%，在三大美股股指盤中轉跌的壓力下，保持漲勢，最終收漲 1.86%。

周三迪士尼高開，盤中一度漲超 1.5%，但隨著大盤轉跌盡數回吐漲幅，收跌 0.29%。Comcast 低開低走，收跌 1.49%。