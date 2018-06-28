資管公司：投資者更應該擔心美國 而不是新興市場

周四全球股市表現凸顯了美股「風景這邊獨好」的態勢。

受川普投資政策立場軟化影響，美股高開後道指跳漲 200 點。美元指數上漲 51 點，漲幅超過 0.5%，刷新 6 月 21 日以來盤中高位至 95.19。新興市場卻風暴不止，多國股市跌入熊市，外匯市場集體下挫。

但不少投資界大 V 已經發出了嚴正警告：美股市場沒什麼好高興的，大規模的盤整（correction）即將到來，有人認為盤整已從上周二的大跌中開始了。個別專注於新興市場的資管公司甚至斷言，美股不行了之後，就要仰仗現階段表現慘烈但「便宜下來」的新興市場。

億萬富翁 Jim Mellon 認為，即使沒有外部的貿易摩擦陰雲，美股陷入技術位盤整（從 52 周新高回落至少 10%）也在所難免。經周期調整後的美股 P/E 估值已突破歷史最高（32 倍），甚至超過了 1929、2000 和 2007 年，不排除有人藉口貿易戰的擔憂開始拋售離場。

專注於新興市場的資管公司 Mobius Capital 聯合創始人 Carlos Hardenberg 也對財經媒體 CNBC 表示，新興市場確實正在經歷一個「完美風暴」，宏觀狀況趨緊、本幣貶值，投資者對更高風險資產的情緒越來越轉向負面。但這恰好也是審視 EM 市場投資機遇的時刻，當地資產定價已更為合理。

由此可見，雖然海外金融界大 V 對美股和美元走勢存在爭議，但聚焦點都是一致的，即美股估值水平保持高企，已經到了不可持續的地步。大多數分析師認為，美股平穩走完第二季問題不大（就剩兩個半交易日了），主要由於第二季 GDP 增速預期超好，但那之後就不好說了。

美國總統川普、美國財長姆努欽、地方聯儲的模型統計，以及華爾街大行高盛等，都對美國第二季經濟增速強勢看好，甚至有可能超越 4%，創 2014 年以來最佳季度之一。但三菱日聯 MUFG 的全球市場研究主管 Derek Halpenny 指出，超高增速不可持續，將有明顯的回落風險。大部分短期指標都在展示警告信號，外匯市場情緒已經觸及超量（excessive）的水平。

當然，短期內新興市場的局勢不會迅速好轉，畢竟面臨更高的借貸成本、貿易摩擦升級的風險、政治不確定性，以及巴西、阿根廷和土耳其等國的高通膨和債務問題，都令投資者保持觀望，並強化了當前的拋售潮。

但包括「新債王」Gundlach 在內的大佬們都不看好美元持續漲勢。上文提到的分析師 Hardenberg 指出，如果認為美元走強撐不過未來三個月，實際上對新興市場構成利多。再疊加上美股遭遇盤整的可能性越來越高，到時候投資者「回頭看看」新興市場不失為好的選擇。