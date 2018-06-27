緯創再孵小金雞 馬雅資訊拼上市

緯創 (3231-TW) 旗下除了攻進伺服器資料中心的緯穎 (6669-TW) 預估年底將上市外，與恩主公醫院合作，搶下上億元智慧醫療大單的馬雅資訊，也被外界視為緯創的小金雞；關於馬雅資訊上市期程，緯創醫學科技總經理黃俊東僅說，董事會有給期程目標，但暫時不對外公布。

緯創 2016 年投資 20 億元成立緯創生技控股，投資超過 10 家業者，馬雅資訊是其中之一，緯創持有超過 30％ 股權；由緯創醫療製造硬體，並且提供 AI 大數據技術、外骨骼測試及檢測儀器生產等，而檢測儀器生產項目營收規模最大。

緯創期待從資訊代工及研發製造，轉為醫療應用，不過因為醫療產業垂直且分散，所以目前策略是透過投資小型公司發展，未來將持續尋找投資標的。

緯創踏入醫療領域後發現，醫療產業跟本業資訊開發及回收時程有天壤之別，一般而言，資訊科技新品開發可能短期 3 至 5 個月就可完成，但醫療產業相關品項光是認證就得花上一年半，並非一蹴可幾。

馬雅資訊董事長黃崇益表示，NIS 護理資訊系統在香港取得港安及荃灣兩家醫院訂單，台灣部分也有長庚醫院、馬偕醫院、台北榮總及高雄榮總醫院導入；而馬雅開發的血液透析系統，已獲輔大醫院、台中及高雄榮總、馬偕醫院、彰基總院採用，呼吸治療系統則有恩主公醫院、台北醫學院、彰基及振興醫院等使用。

馬雅資訊 2017 年營收 3000 萬元，並未獲利；今年營收目標 1 億元，其中硬體營收估占 3 成，軟體系統約 7 成。

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