緯創攜手恩主公醫院 打造上億規模「智能醫院」

緯創 (3231-TW) 旗下緯創醫學及馬雅資訊，今天宣布攜手恩主公醫院，打造智能醫院，預計 2109 年底上路，據了解，該專案規模高達上億。緯創將串聯各醫療儀器資訊，建置互聯網系統，同步監測病人狀況，並透過人工智慧演算判別異常，改善醫療風險。

緯創醫學科技總經理黃俊東指出，由緯創及馬雅資訊運提供人工智慧運算，包括資料搜集閘道、雲端伺服器到醫療即時資訊更新，串聯成為互聯網系統，並由恩主公醫院提供專業醫療決策模型，提供智能醫療輔助系統，達到醫病雙贏；據了解，該專案經費至少上億元。

馬雅資訊提供的智能醫療輔助系統，將搜集病人資訊後上傳，並設置大數據雲端儲存中心運算，提供即時醫療資訊，主動進行異常狀況判別，提供醫護人員參考，改善醫病風險。

馬雅資訊的智能醫療輔助系統，並非針對單一專科，而能同時連接產房、加護病房、生理監測儀器、麻醉機及呼吸治療機等，確認病人資訊，搜集數據後，再進行人工智慧運算，進行判別；該智能醫院系統預計 2019 年底正式上路。

緯創目前已經有 9 項醫療品項取得認證，日前並宣布跟外骨骼機器人廠商 B-Temia Inc. 合資協議，在新加坡成立 B-Temia Asia，打造外骨骼機器人智能輔助，及非侵入性醫療檢測產品、醫療影像判讀等，都是緯創期待打造的醫療照護範圍。

緯創旗下現有 3 個符合 GMP 標準工廠生產製造醫療品項，分別在中國大陸重慶及台灣新竹，將依中國大陸或是台灣等認證規範，分別生產製造出口，搶攻兩岸醫療市場。

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