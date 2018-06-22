〈緯創小金雞〉緯穎今年成長樂觀看待 開挖蘋果努力中

緯創 (3231-TW) 旗下伺服器小金雞緯穎 (6669-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長林憲銘認為，近年來雲端運算及資料中心等產業興起，成長動能還在，緯穎順勢而起，樂觀看待今年業績表現。除了臉書、亞馬遜及微軟以外，蘋果是否也可能成為緯穎客戶？林憲銘回應，新的客戶永遠都在努力中，有好消息會跟大家分享。

林憲銘表示，PC 產業的痛點就是在於「毛三到四」，希望未來緯穎做大型伺服器，不會落入這個惡性循環，而緯穎一直盡力提升價值，近來更主導不少技術性論壇，透過技術提升，努力讓毛利率增加。

緯穎今年參加美國高峰會 (OCP US Summit 2018) ，股東關心會員之一的蘋果未來是否可能成為緯穎客戶。林憲銘指出，「新的客戶永遠在努力中」，緯穎不能透露客戶名稱，但是客戶廣一點，對緯穎來說風險就分散一點，未來有好消息會跟大家分享。

林憲銘表示，目前緯穎在美國、墨西哥及捷克等地都有營運據點，並考慮在中國大陸以外，開闢第三個海外製造的據點，外界關心中美貿易戰是否影響緯穎，林憲銘認為，以目前的佈局，加上緯穎的內部反應能力，評估可能受到的影響較小。

緯穎 2017 年營收為 856.75 億元，稅後純益為 12.08 億元、每股純益為 11.7 元，今天股東會中通過由盈餘分配每股 4.0365735 元現金股利及每股 2.0182867 元股票股利。