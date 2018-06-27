〈技嘉法說〉顯卡出貨估季減2成 新品庫存雙面夾擊

技嘉 (2376-TW) 今 (27) 日召開法說會，法人預估，因為挖礦需求遞減，顯示卡第 2 季出貨量恐季減 20%。技嘉指出，GPU 新品第 3 季如果順利上市，將能帶動熱絡 3 個季度以上的電競需求；同時得面對今年第 1 季以來高達 100 億元高庫存的壓力。

技嘉第 1 季顯示卡出貨量共 120 萬張，4、5 月出貨量各 30 至 35 萬張，法人認為，挖礦需求遞減，第 2 季出貨量可能季減 20％；技嘉指出，商品透過通路販售，無法判斷終端客戶使用需求，不能確認消費者使用目的。

不過，技嘉顯示卡第 1 季出貨量衰退 2 成，較國際大廠公布的個位數相比，技嘉表現更為疲弱。

技嘉第 1 季營收占比，主機板、顯示卡跟伺服器比重占比分別為 49%、36% 及 15%；不過第 2 季顯示卡因為出貨量減少，營收占比將呈現下滑趨勢。

如果觀察零售價格，第 2 季顯示卡價格雖然較第 1 季下滑 10%，技嘉分析，已經回溯到去 (2017) 年 12 月價格，不過因為原物料及業務分紅等原因，毛利無法順利提升，技嘉並未因此調降終端售價格。

技嘉表示，顯示卡第 2 季出貨力道緩和，第 3 季有待 GPU 推出新品，並持續推升電競已經熱絡 3 個季度需求。技嘉指出，第 1 季庫存已超過 100 億元，雖然因應原物料供給問題進行策略性備料，但第 3 季 GPU 新品上市後，技嘉恐怕就得面臨消化庫存的壓力。

顯示卡新品時程傳出遞延，消費者及廠商都期待新品刺激需求，提升使用者體驗；雖然今年上半年因為缺貨導致價格上漲，然而新舊產品交替期，不僅現有產品價格持續下滑，加上二手市場商品增加，更對各大廠商消化庫存產生阻力，法人預估，第 3 季如果沒有新品刺激，顯示卡出貨恐將維持第 2 季緩和力道。

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