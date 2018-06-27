避險情緒略有降溫 美元小幅下跌

受美國投資相關政策影響，市場避險情緒略有降溫，美元觸及日高後迅速小幅下跌，美股期貨跌幅也明顯收窄。

美元指數短線走低 10 多個點。此前美元指數刷新日高至 94.93，創 6 月 21 日來新高，日內漲約 0.3%。

美元 / 日元走高，升破 200 日均線 110.21。

美股期貨跌幅明顯收窄，歐洲 Stoxx 600 指數擴大漲幅。

離岸人民幣兌美元收復 6.60 關口，短線走高約 170 點，現報 6.5984 元。

今日稍早，據環球網，美國總統川普 26 日表示，他將放棄對中國投資美國技術領域施加新限制的計劃，而是利用已有的美國聯邦政府機構外國投資委員會 (CFIUS) 來加強把關。他同時表示，「這種做法將針對所有國家，而不僅僅是中國」。

對此，外交部新聞發言人陸慷在 27 日舉行的例行記者會上表示，中方將繼續密切關注這一動向在全球範圍內對宏觀經濟、特別是對中國所產生的影響。

此前，據環球網 25 日報導，美國媒體稱，美國財政部正在起草規則，擬禁止中國持股比例在 25% 以上的公司收購涉及「重大工業技術」的美國公司。

在 25 日的例行記者會上，中國外交部發言人耿爽表示，中方對有關報導表示關注。他說：「我們希望美方能夠客觀看待企業的商業行為，對中國企業在當地開展投資活動創造良好、公平和可預期的投資環境。」