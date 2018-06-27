美元持穩 金價逼近6個月低點

貿易戰疑慮未除，投資人轉而聚焦聯準會 (Fed) 持續升息的預期，在美元持穩的情況下，今 (27) 日金價走跌，逼近 6 個月低點。

美東時間週三凌晨 1 點 15 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格下跌 0.26%，至每盎司 1256.60 美元。

台北時間週三下午 3 點 29 分，CNBC 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 下跌 0.11%，至 94.56；黃金期貨下跌 0.06%，至每盎司 1259.10 美元。

根據路透社報導，INTL FCStone 分析師 Edward Meir 在報告中指出，貿易爭端加劇，應有助金價走揚；然而，對升息的預期，使金價不升反降。

Fed 主席鮑威爾上週表示，美國失業率仍低，且可望進一步下降，通膨率也接近 Fed 目標值，這些條件提供了 Fed 漸進升息的依據。

穩健的經濟、對 Fed 將持續升息的預期，可望帶動美元走揚，金價則受到抑制。

貿易戰情勢方面，美國總統川普打算限制外國業者，投資美國科技公司。

美國眾議院週二通過收緊外國投資規定的議案，主因在於，民主、共和兩黨議員，皆對中國收購美國關鍵技術，可能造成的國安問題，有所顧慮。

美國財政部正在草擬具體規範，限制外國業者，對擁有關鍵技術的美國科技公司進行投資。

財政部預計於週五發布限制外國投資評估報告。

對於上述消息，財政部長梅努欽稱，這些投資限制，並非針對中國，適用對象為「所有試圖竊取美國關鍵技術的國家」。

歐盟與美國之間的貿易爭端，持續加劇，歐盟自 6 月 22 日起，開始對價值 32 億美元的美國進口商品，加徵關稅。

川普則揚言，要對歐盟進口的汽車，課徵 20% 關稅，將在近期完成相關調查。