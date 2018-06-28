紐約匯市—白宮讓步 美元全面上漲 避險貨幣跌 人民幣兌美再觸半年新低

週三 (27 日) 交易，美元廣泛上漲，將創 2016 年晚期以來最強一季。

雖然貿易擔憂仍是市場焦點，但在報導稱白宮不再堅持以強硬手段阻止中資投資美國科技公司後，避險需求減輕，日圓和瑞士法郎等避險貨幣兌美元的匯率下降。

美元兌日圓自週二晚間 110.04 日圓到週三上升 0.22% 至 110.29 日圓。

美元兌瑞士法郎上漲 0.44％。

富國證券駐紐約的外匯策略師 Eric Viloria 表示，「美國政府對中國改採較不強勢的手段，這消息影響了今日的日圓走勢。」

在多位政府官員聲稱不會限制中資投資美科技公司之後，白宮傳來消息，川普政府選擇修訂現行法，而不是靠較嚴厲打壓的行政行為，川普稱他將加強安全審查程序來處理中資收購美國技術的問題，而不會直接限制中資投資。

針對過去幾天市場震盪的情形，ACLS Global 首席策略師 Marshall Gittler 指出，美國標誌性摩托車製造商 Harley-Davidson （哈雷）宣布他們將因應關稅而把部分產線移至歐洲，這件事情可能刺傷白宮了。

加拿大方面，央行長 Stephen Poloz 發話後，加元兌美元下跌至一年低點。

他說，「現在越來越接近下次升息決議的日子，我們會努力在預測中納入考量近期宣布之美國鋼鐵與鋁關稅的影響，以及一些報復性措施，無論是在加拿大或是全球性的，我們也會分析個人層面的數據，以了解加拿大新貸款準則對房市和抵押貸款增貸的衝擊。」

加拿大央行下次會議時間是 7 月 11 日。美元兌加元上漲 0.5% 至 1.3370 加元。

因各重要消息和經濟數據不斷，讓 ICE 美元指數在整個交易時間都守在高點，包括：耐久財訂單出現 2015 年以來最大跌幅等。

ICE 美元指數最終收高 0.7% 至 95.349，登上 4 日高點。今年上半年即將結束，ICE 美元指數在過去 3 個月反彈 5.8%，今年迄今有 3.5% 漲幅，本季也將創美元自 2016 年最後一季以降首次正面的一季。

WSI 美元指數上升 0.6% 至 88.54。

與此同時，中國人民幣兌美元連續 2 日觸及 6 個月新低，雖然在白宮對限制中資的態度放軟消息傳出後，人民幣稍微收復失土，但兌美元仍然疲弱。

美元兌人民幣上漲 0.3% 至 6.6005 在岸人民幣；美元兌交易較自由的離岸人民幣則上漲 0.5% 至 6.6160 元，均較盤中高點下降。

交易員稱，在稍早人民幣兌美元觸及半年新低後，中國人行週三似乎有意出手阻止人民幣走跌，因為至少一家國營銀行 (傳統上作為人行進行干預的幫手) 在美元兌人民幣匯率觸及 6.60 時拋售大量美元。

但也有交易員預期中方會讓人民幣繼續走貶，以緩和美國開徵關稅的衝擊。

人民幣兌歐元繼週二觸及 2 個月低點後，週三稍微走強，這點顯示，美元兌人民幣的漲勢與美元自身強勢比較有關。歐元最終兌在岸人民幣 7.6276 元、離岸人民幣 7.6455 元。

在貿易紛爭、德國政局危機和歐盟高峰會的不確定性影響下，歐元兌美元貶值 0.85% 至 1.15 美元。

英鎊兌歐元和美元均下跌，因脫歐談判在即，且市場懷疑英國央行今年升息的可能性，讓英鎊黯然失色。



