金衛醫療(00801-HK)年度扭虧為盈 賺33.99億港元

金衛醫療(00801-HK)公布，截至2018年3月31日止年度，集團持續經營業務收入約2.51億港元，同比增長8.7%；公司股份持有人應佔溢利(包含持續經營業務及終止經營業務)為33.99億港元，上年同期則虧損1.47億港元；每股基本盈利114.9港仙，擬派特别現金股息每股0.3港元。

公告稱，2017/2018財年，醫療服務板塊收入同比大幅增長74.3%至1.135億港元，佔集團持續經營業務總收入的45.3%。上升主要來源於醫院業務收入同比顯著增長77.2%。醫院業務、醫保信息管理業務以及細胞、組織儲存業務和基因檢測業務的收入分别為1.07億港元、548.6萬港元及94.4萬港元，分别佔醫療服務收入的94.3%、4.8%及0.9%。

收入錄得增幅8.7%主要由於醫療服務板塊的收入增長74.3%至1.135億港元，其中清河醫院以及聖寶婦産醫院都貢獻收入。然而，由於市場競爭激烈，醫療設備板塊收入同比下跌17.9%至1.32億港元，抵銷了部分醫療服務板塊收入的增幅。

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