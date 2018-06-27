【IPO追蹤】獅丹努向中證監申請在港發行Ｈ股

浙江東方(600120-CN)持股45%的紡織品公司獅丹努集團，已正式向中證監申請在香港發行Ｈ股，審批材料已被中證監接收。浙江東方表示，會積極支持並推進獅丹努Ｈ股上市。

獅丹努集團的網頁顯示，獅丹努集團對產品質量致力於規範化、現代化管理，以品種多、質量高、服務佳，服務於客戶，從而贏得了世界著名品牌ADIDAS、REEBOK、ZARA、H&M、S.OLIVE、LINDEX、C&A、CELIO、SEARS、ASICS、CAMPUS、UMBRO、OTTO、TCM、REITMANS等授權於本公司定點生產。公司通過ISO9001：2000質量管理體系認證、ISO14001：2004環境管理體系認證、OHSAS18001職業健康安全管理體系認證、美國WRAP社會責任認證和歐盟生態標簽Oeko-tex100認證。2008年銷售總額達到17.56億元。

獅丹努集團歷經10年努力，已發展為目前集織造、染色、制衣、國際貿易為一體的集團型針織服裝企業。公司主要以外貿出口服裝為主，業務量每年以30%的速度遞增，發展形勢良好。同時也贏得了許多國際知名品牌，如「adidas、reebok、umbro、saucony、k-swiss、kappa」等運動服裝的貼牌授權加工。

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