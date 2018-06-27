雲端戰爭升級 9大科技巨頭聯手狙擊亞馬遜

為了防止亞馬遜獨吞五角大樓 100 億美元雲合約，一個由 9 大科技巨頭組成的反對者聯盟正在形成。

據彭博消息，包括甲骨文、IBM、微軟、戴爾、紅帽在內的 9 大科技巨頭正在放棄彼此之間的競爭，共同協作，遊說五角大樓將其價值 100 億美元的雲合約（JEDI）分配給多家供應商。今年 3 月五角大樓宣布了該項競標，贏得合約的提供商將獨享該大單合約。

巨頭們擔心，考慮到亞馬遜在雲市場的統治地位以及 google 方面的受阻，亞馬遜有可能獨吞該項合約。

今年三月，媒體爆出 Google 被爆料已經與美國國防部（五角大樓）達成合作，幫助後者開發應用於無人機的人工智慧系統，項目代號 Project Maven。項目本身合約金額不大，市場分析稱 Google 此舉旨在為贏得五角大樓價值 100 億美元的（JEDI）合約鋪路。

但此舉引發 Google 工程師的強烈不滿，超過 3100 名員工聯名請願，上書 CEO 桑達爾 · 皮查伊（Sundar Pichai），表達抗議。事情到四月底進一步發酵。有媒體發現，Google 刪掉了其沿用十八年的座右銘「Don't be evil」在公司行為守則開頭中的三處強調。僅在準則的結尾，還留有未被刪掉的一句。

但到 6 月初，在每周一次的「天氣預報」例會上， Google Cloud 首席執行官黛安 · 格林（Diane Greene）宣布，Google 將在這次合約到期後結束與美國國防部的合作的 Project Maven。但隨後谷歌 CEO Sundar Pichai 發表了署名題為《AI at Google: our principles》的文章，列出 7 大指導原則，並指出谷歌並不會終止與美軍的合作。但按照之前情況，雙方進一步合作預計將遭遇一定的障礙。

根據調查機構 synergy 的數據，在全球公共雲市場，亞馬遜處於非常明顯的領導地位，以 laaS(基礎設施即服務) 和 PaaS(平台即服務) 業務營收計算，亞馬遜的 AWS 業務在全球 5 大地區處於絕對的領導地位，微軟、Google 緊追其後。

（圖片來源：Synergy Research）

作為雲業務的主要服務模式，公共 laaS 和 PaaS 在公共雲服務市場中占據最重要的部門，其服務占據收入的大部分。在公共雲市場中，AWS（亞馬遜）占據了 40% 的市場市佔率。前三甲 AWS（亞馬遜）、微軟、Google 占據了約 60% 的市場市佔率。

唯一的例外在中國地區，阿里巴巴、騰訊等中國本土科技巨頭在中國公共雲市場占據領導的地位。根據摩根大通測算，到 2021 年，阿里巴巴、騰訊有望瓜分中國公共雲市場 80% 的市場市佔率。

（圖片來源：摩根大通研報）

巨頭們的遊說取得了一定的成果，本月早些時候，眾議院預算委員會通過了立法，威脅要停止為 JEDI 提供資金，除非五角大樓提交了使用多家供應商的計劃。 FedScoop 報告稱，參議院的相同支出法案版本更支持單一來源合約。該合約計劃在 9 月份宣布歸屬。

除去金額上的考量，贏得國防部的巨型訂單本身也是對於亞馬遜（AWS）信心的一種投票：考慮到亞馬遜近半數的市場市佔率，贏得國防部的巨額訂單意味著亞馬遜的實力也獲得了美國政府的承認（考慮到川普與貝索斯的恩怨，這種承認更加難得）。