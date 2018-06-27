元太參與2018年世界移動大會 展示電子紙物聯網時代無紙化應用

元太 (8069) 於今 (27) 日參與「上海 2018 年世界移動大會」展出，現場以「電子紙 - 物聯網與智慧城市的最佳顯示技術」為題，結合電子紙生態圈夥伴，展示在物聯網 (IoT) 多元情境的電子紙智慧應用，涵蓋新零售、教育、醫療、交通、物流、行動與穿戴裝置等領域。本次「上海 2018 年世界移動大會」，元太展出規劃 9 大主題區，除了閱讀書寫、行動穿戴和智慧卡、以及智慧標籤應用外，結合了物聯網熱門應用，運用電子紙軟性、輕薄、省電、常亮、強光下可視等特點，呈現在新零售、智慧課堂、智慧交通、以及智慧病房等情境新應用。



近年來物聯網應用蓬勃發展，推動傳統商業模式快速革新，成為推動智慧城市發展的新動能，物聯網實現必須以軟硬體整合為基礎，在不同應用場景下建置數以億計的低耗電智慧終端裝置，上述裝置多需要以顯示螢幕，或感測元件做為人機溝通介面，電子紙具有雙穩態的顯示特性，只有在更換畫面時才需耗電，因而成為最適用於物聯網應用的超低功耗顯示器。



元太表示，智慧城市與物聯網持續性落實，充分發揮在電子紙顯示器的技術研發優勢，與產業生態圈夥伴共同創新，積極開發新零售、交通、教育、醫療等多元化應用，透過智慧無紙化的終端應用，推動智慧城市持續發展。



近年來，元太衝刺電子貨架標籤市場出貨，此次展出新零售體驗店，以所開發電子貨架標籤除以黑白、三色 (黑白紅與黑白黃) 的多元化電子貨架標籤組合，支援零售業者，用更醒目的介面呈現促銷賣廠資訊外，亦具有適用於冷凍櫃與冷藏的低溫電子紙。