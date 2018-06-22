元太ACeP今年完成技術轉量產前期準備 落實商業化應用

元太 (8069) 於今 (22) 日召開股東會，元太董事長暨執行長柯富仁發布今年三大營運主軸，公司將在消費性電子 (CE)、物聯網(IoT) 發展下，朝向多元化發展，先進彩色電子紙技術 (ACeP) 將會在今年完成技術轉量產的前期準備，以及 ACeP 產品與商業應用的推進，致力於自動化以提升生產效率外。近年來 IoT 應用蓬勃發展，應用大幅延伸到智慧零售 / 新零售、智慧製造、智慧醫療、以及智慧城市等各種面向，根據 Gartner 的物聯網預測報告顯示，2020 年全球將有 204 億個物聯網裝置。



針對 IoT 應用，元太積極展開佈局，除了持續深耕於電子書閱讀器外，亦聚焦於電子貨架標籤、智慧標籤、智慧卡片、電子看板、行動與穿戴裝置的物聯網應用的業務推廣，攜手生態鏈夥伴，掌握電子紙於 IoT 應用中的龐大商機，來拓展電子紙應用版圖。



柯富仁強調，今年在業務推動方面，首先在 CE、IoT 兩大業務發展範疇下，實現產品的多元化應用組成，加速技術開發到產品上市時間，以及市場應用的持續創新；其次，在技術發展方面，ACeP 會在今年完成技術轉量產的前期準備，並推進商業應用，另一個關鍵技術軟性顯示器，除了持續提升產品技術外，結合供應鏈夥伴一同進行生產技術提升與產能擴充，第三營運管理方面，致力自動化提升生產效率外，近年上游多項關鍵原料供應吃緊，持續改善整體供應鏈的管理與成本控管。