緯創攻生醫 旗下緯創醫學攜手恩主公醫院、馬雅資訊揮軍智能醫院

緯創 (3231) 集團旗下緯創醫學科技宣布，攜手新北市恩主公醫院，及緯創為發展醫學科技而策略性投資的馬雅資訊，共同合作進軍數位醫療智能醫院。緯創醫學指出，此次簽約的主體恩主公醫院及馬雅資訊，雙方在緯創醫學科技的見證下簽締數位醫療服務「智能醫院」合約，將為恩主公醫院所致力的醫療志業推升向更高的境界。



這次與恩主公醫院跨界合作，除馬雅資訊和緯創醫學外，緯創集團公司之一的緯謙科技亦投入共同合作開發。恩主公醫院智能醫療由具備醫療資訊服務整合經驗的馬雅資訊主導「智能專科系統」，介接醫院所有儀器，透過醫療儀器數據資料庫整合，加上醫療專科系統結合醫生、病患及護士治療處置資料庫，完成具有分析價值的醫療大數據資料庫平台。



透過緯創醫學在醫療 AI 與大數據分析結合軟體應用，加上緯謙針對 Azure Stack 做混合雲應用，除進行分析模型訓練與院外服務提供，還能將充分展現智能醫療服務最大化的效益。



緯創技術長暨緯創醫學總經理黃俊東表示，緯創除在資通訊產業上具影響力，在專業醫學方面更已扎下深厚實力，包括醫學檢測、預防醫學、生物統計學等領域。大數據分析能力上則包括資料分類及轉換、資料運算及儲存、資料相關分析與模型建造，資料圖形化等。



他說，緯創團隊擁有深廣的醫療與資訊分析技術，再藉由軟體研發、資料運算分析能力、資訊安全能力，推動軟硬解決方案，促成醫療大數據分析應用發展，為恩主公醫院整合並分析不同類型的醫療資訊，發揮智能醫療之最大成效。緯創期許藉由此合作，提供以病患為中心的智能醫療流程與服務，以科技改變傳統醫學樣貌，以智慧化翻轉醫療產業。