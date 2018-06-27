國發會公布 5月景氣對策信號續呈綠燈 綜合判斷分數增至28分

國發會公布，107 年 5 月景氣對策信號綜合判斷分數為 28 分，較上月之 26 分，增加 2 分，燈號續呈綠燈，景氣領先、同時指標雖均下跌，但跌幅減緩，顯示當前國內經濟雖呈溫和擴張，惟成長力道有待加強。展望今年，主要半導體廠商持續擴充高階產能，如台積電、華邦等企業均表示將於今年擴增資本支出；政府亦與產業界合作成立「台灣 5G 產業發展聯盟」，並積極參與歐盟 5G 計畫，以加速國內 5G 服務及產業發展，促進投資掌握商機。國內勞動情勢維持穩定，1-5 月失業率降至 3.65%，為近 18 年來同期新低；企業調薪亦趨積極，加以廠商獲利成長，1-5 月營收成長達 9.6%；預期今年現金股利發放續創新高，可望突破去年的 1.27 兆，將有助提升消費動能。隨著全球經濟與貿易穩定成長，我國出口可望穩健擴張，惟須密切注意美中貿易摩擦、金融市場波動擴大及地緣政治風險等不確定因素對我國經濟之可能影響。



近期中央銀行上修今年經濟成長率預測，由原先 2.58% 上調至 2.68%，IHSMarkit 亦從年初的 2.4% 上調至 2.7%，顯示今年國內經濟前景仍審慎樂觀。



2018 年 5 月較上月增加 2 分為 28 分，燈號續呈綠燈，9 項構成項目中，貨幣總計數 M1B 由黃藍燈轉呈綠燈，海關出口與製造業營業氣候測驗點均由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加 1 分；工業生產指數由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少 1 分，其餘 5 項燈號不變。



在領先指標方面，領先指標不含趨勢指數為 100.70，較上月下降 0.07%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較上月上升，包括實質貨幣總計數 M1B、核發建照面積，以及製造業營業氣候測驗點；其餘 4 項則較上月下滑，分別為：外銷訂單指數、實質半導體設備進口值、股價指數，以及工業及服務業受僱員工淨進入率。



在同時指標方面，同時指標不含趨勢指數為 100.69，較上月下滑 0.24%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，2 項較上月上升，包括批發、零售及餐飲業營業額，以及製造業銷售量指數，其餘 5 項均較上月下滑，分別為：電力 (企業) 總用電量、實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、工業生產指數，以及非農業部門就業人數。



在落後指標方面，落後指標不含趨勢指數為 99.57，較上月下降 0.27%。6 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較上月上升，分別為：全體貨幣機構放款與投資、製造業存貨率，以及金融業隔夜拆款利率；其餘 3 項則較上月下滑，包括：製造業單位產出勞動成本指數、失業率 3，以及工業及服務業受僱員工人數。