助攻機器人理財 新制7月上路 10家投顧優先受惠

金管會研議修正境外基金管理辦法，這次放寬境外基金顧問事業資格，有利從事機器人理財服務的業者申請從事境外基金顧問服務，目前已有超過 10 家正籌備從事機器人投顧事業將優先受惠，預期 7 月便可上路。

金管會表示，過去證券投資顧問事業要提供境外基金投資顧問業務，唯一管道就是只能跟每一檔的境外基金總代理人簽訂提供資訊合作契約，但是，考量現今金融資訊管道多元且取得便利下，才研議放寬規範，只要具有即時取得境外基金投資研究相關資訊設備的證券投顧事業都可提出申請。

金管會解釋，此修正放寬後將有利從事機器人理財服務業者可申請從事境外基金顧問服務，目前已有復華、王道兩家機器人投顧，另外機智、商智、大拇哥三家投顧也都核准並發放執照，其它則還有超過 10 家正籌備從事機器人投顧事業，都將優先受惠。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/