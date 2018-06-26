軍公教年金改革衝擊民間消費？國發會：影響有限

針對軍公教年金改革恐衝擊民間消費一事，國發會今 (26) 日提出說明，認為軍公教退休人口佔比小，且邊際消費傾向比較低，因此對民間消費的影響有限；在上市櫃公司獲利成長，失業率下降，及現金股利發放創新高等情況下，將有助維繫民間消費動能。

國發會表示，展望未來民間消費，今年以來勞動情勢穩定，1-5 月失業率降至 3.65%，為近 18 年來同期新低；企業調薪也趨於積極；另外廠商獲利成長，今年第 1 季上市櫃公司稅前淨利增幅達 14.2%，累計前 5 月營收成長達 9.6%；預期今年現金股利發放續創新高，可望突破去年的 1.27 兆元，都將有助維繫民間消費動能。

國發會指出，年金改革的目的是為促進世代公平正義及年金制度能永續穩健運作，對軍公教的退休生活更有保障；強化內需是政府今年起的施政主軸，各項措施如都市更新、長照 2.0、教保服務公共化等，正在積極推動，無需過慮。

國發會表示，強化內需消費的重要作法之一是更平均的分配，政府正在提升薪資、改善分配，已逐漸發揮成效，將可有效帶動內需消費。

國發會強調，雖然已退休軍公教人員的可支配所得減少，可能影響其消費支出，但由於軍公教退休人口佔比小，且邊際消費傾向比較低，因此對民間消費之影響有限。