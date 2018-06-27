大魯閣湳雅廣場開幕 樂觀估一年內有望見單月損平

全台首座運動體驗型購物中心「大魯閣湳雅廣場」今 (27) 日正式開幕，此為大魯閣 (1432-TW) 子公司大魯閣商場事業在台中新時代購物中心後，與潤泰全 (2915-TW) 旗下大潤發合作打造的社區型購物中心，其中，由大魯閣出資約 2 億元用以內部裝修，大魯閣發言人許俊麒樂觀看待，一年內即有機會單月損平。

大魯閣湳雅廣場斥資約 10 億元打造，其中大魯閣出資 2 億元用以內部裝修，大魯閣說明，試營運 1 個半月來來客超過 30 萬人，預期一年將帶入 400 萬人潮，完整年度營收目標 9 億元，許俊麒說，一年內要見到獲利的機會相當大。

大魯閣湳雅廣場地上四層地下一層，合計商業樓地板面積 6800 坪，內部設有逾 80 家知名品牌，館內匯集棒壘球打擊場、室內籃球場、健身中心和兒童溜冰場，出租率已達 95%，也為當地創造 550 個就業機會。

即使是定位運動體驗型的購物中心，大魯閣對零售仍不馬虎，為了做出賣場的差異化，邀請知名品牌入駐提供不同以往的概念店，如全新竹最大的 adidas + Originals 旗艦概念店、全台唯一哈根達斯的空中玻璃屋。

而居家生活大店如 NITORI 宜得利居家賣和大創平價生活賣場等，試營運期間均有超乎預期的人潮和業績，正式開幕後，預期可再為大魯閣營收挹注不少。

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