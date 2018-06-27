旺季需求動能不如預期 研調：下半年NAND Flash價格恐續跌

展望下半年 NAND Flash 市場，據集邦科技旗下記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查顯示，受到需求動能相對平淡，加上供應商 64/72 層 3D NAND 良率與產出繼續提升影響，市場將由原先預期的供給緊縮，轉為趨近供需平衡狀態，預期各產品合約價將續跌。

上半年 NAND Flash 市況受到傳統淡季衝擊與 64/72 層 3D NAND 產能穩定擴張影響，DRAMeXchange 指出，各類產品合約價已連續 2 季下跌，各供應商也藉由提供高容量產品價格誘因，以吸引客戶，刺激旺季需求進一步成長，並放緩今年的擴產計畫，試圖力挽價格走跌態勢延續至下半年。

然而，從需求面來看，DRAMeXchange 表示，第 3 季雖屬傳統旺季，但來自智慧型手機、筆記型電腦與平板電腦的需求，分別呈現 0-1%、0-1% 及 9-10% 的季成長，動能相對平淡，供應商又試圖降價刺激需求，導致價格跌幅大於先前預期。

展望第 4 季，DRAMeXchang 指出，供給面新增產能不多，但供應商的 64/72 層產品良率預期將趨近或超過 80% 水準，達成熟狀態，另一方面，供應商也準備新增或轉移產能至 96 層製程，帶動位元產出持續成長。

至於需求面，在筆記型電腦成長疲軟、智慧型手機硬體規格缺乏亮點，及換機動能不足下，需求不如預期，價格恐持續走跌，預期跌幅將比第 3 季更明顯，但若蘋果新機銷售狀況穩健，可望微幅減緩第 4 季價格跌幅。



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