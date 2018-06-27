玉晶光董座稱非蘋客戶占比達30% 今年業績可望優於去年

光學股玉晶光 (3406) 董事長陳天慶於股東會後指出，由於公司良率提升，有能力搶攻其他手機客戶，今年上半年非蘋客戶占公司營收比重已達 30%，對下半年業績正面，估第三季及第四季都會比上半年好，期待今年比去年好。玉晶光除打入蘋果供應鏈外，也傳出躋身為華為 3D 感測鏡頭供應商，陳天慶表示，近幾年公司內部做了很多調整，導入大數據智慧製造，從光學設計、模具開發到生產良率都有很大幅的改善，不僅良率優化，產品亦朝高階走，成果已逐漸顯現。



陳天慶指出，7P(塑膠鏡片)、後置鏡頭、3D 感測鏡頭中全 P(塑膠鏡片) 發射鏡頭、AR/VR/MR、車載鏡頭、AI 等都有專屬技術團隊，美系客戶的後置鏡頭亦送樣中，只要客戶有需求，玉晶光都可以開發生產。



陳天慶表示，目前高畫素多是以兩顆或 3 顆鏡頭堆疊，多一片鏡片就是一個門檻，雖然新產品出來會有一段時間良率不好，但後來都會拉起來，畫素升級對玉晶光不會是問題，盼今年業績會逐步向上成長，全年會比去年好。



因應今年智慧手機搭載 3D 感測鏡頭趨勢，玉晶光在非蘋陣營大有斬獲，陳天慶指出，今年上半年非蘋客戶占營收比重已達 30%。



玉晶光認為，依往年慣例，第三季及第四季都會比上半年好，期待今年能比去年好。法人估，下半年蘋果新機助攻，乙烯訂單挹注，玉晶光今年營運可望不輸去年，全年每股純益仍有賺進逾一個股本的實力。