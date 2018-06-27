玉晶光通過配息3.5元 今年仍以持續提升良率為目標

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 去年稅後純益 10.48 億元也創新高，每股純益 10.5 元，該公司股東會今 (27) 日決議，對去年股利配發 3.5 元現金股利，這是該公司近 5 年來首度配發股利；法人看好其今年的美系客戶訂單，但公司維持不評論單一客戶立場，僅強調今年以提升良率為目標。

談到今年新一代新手機的光學元件出貨，法人表示玉晶光鏡頭產品持續在蘋果的認證程序中，第 3 季將開始放量出貨，玉晶光董事長陳天慶則指出，主要要看客戶端的需求及玉晶光本身在鏡頭生產的良率而定，而目前玉晶光正積極努力提升本身的生產良率。

玉晶光去年財報，營收 80.08 億元，毛利率 40.85%，年增 16 個百分點，稅後純益 10.48 億元，較上一年淨損 1.54 億元轉虧為盈，每股稅後純益 10.5 元。玉晶光去年的稅後純益也創掛牌以來新高。

對於玉晶光去年以來獲利的明顯改善，除主要客戶蘋果公司在 iPhone 手機的前後鏡頭訂單都交給玉晶光以外，法人也指出，玉晶光在 iPhone X 3D 感測鏡頭的新接單，也大幅挹注獲利，最重要在生產良率的明顯提升後，讓玉晶光有接單也有獲利。今年則在中國大陸手機廠訂單挹注下，第 2 季也有轉佳的業績表現。

玉晶光第 1 季營收為 18.22 億元，毛利率為 40.46%，季減 6.33 個百分點，年增 9.66 個百分點，稅後純益 1.97 億元，季減 65.97%，年增 23.88 倍，每股純益 1.98 元，玉晶光第 1 季稅後純益創 6 年來同期新高，毛利率也連續 2 季維持 4 成以上水準，稅後純益為 1.97 億元，每股純益為 1.98 元。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/