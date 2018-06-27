泰山通過配息0.4元 保力達持股傳逾三成 董座憂經營權遭挑戰

泰山 (1218) 今(27)日舉行股東會，會中除承認去年財報外，同時通過每股配發現金股利 0.4 元，近 6 年來首次配發股利。針對先前受爭議公司章程修改議案，順利過關。至於市場派持續購買股票未來恐上演經營權之爭，泰山董事長詹逸宏表示，「他們說只是投資，但是未來的事情會怎樣不知道。」泰山去年度合併營業收入淨額為 76.8 億元，稅後淨利為 3.17 億元，每股盈餘 0.93 元。



針對市場傳出，保力達等不斷收購泰山股票，目前市場傳出持股恐已逾三成，詹逸宏表示，與保力達溝通過，而對方強調僅是投資，不過其實也是會擔心，以後到底會如何就不知道。



至於外傳泰山先前找來中纖前總經理王貴增、元大銀董事邱憲道來投資，詹逸宏表示，這些都是熟識多年好友，也是支持現在公司經營者而長期投資的，並沒有要擔任公司董事。



泰山今年前 5 月營收 32.3 億元，年增 3.57%，泰山表示，今年消費食品事業推出一系列新品從「茶攤一條街」、「Buff」、Cheers Bee 與 Cheers body 及梧堂等產品投入，均帶動市場地位，表現亮眼，6 月開始已進入傳統旺季，面對市場挑戰，針對國內消費市場將持續掌握消費者需求，執行通路銷售策略。此外，國際黃豆等原物料市場之波動，將靈活下單來準確掌握成本，穩定市占率。大陸事業今年第一季透過產品策略調整、營運費用控管等方式，已轉虧為盈，將繼續為獲利能力努力。



泰山目前正進行增資後的廠區設備精進等計畫執行，未來也將持續在股東利益、新創事業、產品研發、食品安全上努力，秉持專注本業、穩定經營、改善經營績效為方向。