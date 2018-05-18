迎接飲料旺季 統一、泰山、愛之味等盤中股價逆勢上漲

隨著天氣氣候進入旺季，飲料、冰品商機需求上揚，有利統一 (1216)、味全(1201)、愛之味(1217)、泰山(1218)、黑松(1234)、南僑(1702) 及鮮活果汁 - KY(1256)等業績表現，激勵盤中飲品相關類股股價表現。根據法人推估國內的一年飲品市場商機達 500 億元，茶飲品高達 200 多億元，每年茶飲品也成為兵家必爭之地，統一、泰山、黑松業績可望受惠；其中，統一是國內食品龍頭大廠，去年處分上海星巴克一次性入帳，加上旗下轉投資統一超 (2912) 獲利挹注，統一去年財報稅後純益 398.45 億元，每股盈餘達 7.01 元，創新高。



至於味全去年轉虧為盈，四個季度都賺錢，全年每股盈餘達 1.31 元，味全台灣布局以冷藏飲品為核心競爭力，隨著乳品林鳳營市占回升，加上將推出新的優酪乳產品等，市場預期業績也可望受惠氣候而增溫。



此外，搶攻茶飲市場，黑松今年「茶尋味」商品繼續熱賣，今年再推出一支新口味，加上運動飲料等，將是推動第二、三季業績成長的動能。至於泰山日前與 COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄聯手推出《茶攤一條街》新產品，搶攻酷暑飲品商機。



至於南僑旗下杜老爺是國內熱銷冰品，包含曠世奇派等頗受市場歡迎；而南僑冰品同時提供多家知名餐飲、甜點店以及便利商店等使用，隨著天氣轉熱，冰品業績也可望跟著上揚。

