道瓊破200MA又如何？技術派「教父」：看看卡特彼勒的走勢吧

有「技術分析教父」之稱的 Ralph Acampora 表示，目前股市的走勢需要格外關注，從技術面來做風險管理，尤其是道瓊工業指數，從技術面來做風險管理，目前看來，上漲的動能正在消失。

道瓊指數此前週一 (25 日) 大跌，創下 2016 年 6 月以來首次收在 200 日均線的下方，而且部分重要的藍籌股還未脫離盤跌的走勢。

Acampora 指出，移動平均線技術指標可以被視為市場看漲和看跌的動能，當重要支撐跌破時他會賣出，例如近期日 K 線破底，創下近半年來新低的卡特彼勒；而道瓊工業指數跌破 200 日均線後，走勢只會愈來愈難看。

卡特彼勒領先大盤跌破 200 日均線 (紅線) 後，進一步破底，創下近六個月來新低。

而週一 (25 日) 美股的大跌，主要因為投資人擔心美國和中國、歐洲、加拿大和墨西哥貿易之間的針鋒相對，可能演變成一場全面爆發的貿易戰，並削弱全球經濟成長。

Acampora 上週接受《MarketWatch》採訪時表示，股市仍有復甦力道，在技術指標未明確反轉前，仍須對多頭表現有信心，尤其是羅素 2000 指數和 Nasdaq 指數的表現仍然強勢。

不過，他認為，面對市場走勢，目前投資人正在採取謹慎態度。他建議投資人應該更專注於選擇正確的投資，因為有些市場目前走勢仍健康良好，實在沒有理由賣出。

道瓊工業指數跌破 200 日均線，也有分析師持不同的看法，《MarketWatch》財經專欄作家 Mark Hulbert 發文指出，若參考過去 25 年的股市走勢，跌破 200 日均線反而可能是一個買入信號，太早賣股可能是一個錯誤，以今年 2 月初為例，股市向下破線不久，就進行強勁反彈。

新興市場已經顯示賣出的紅色警示信號

以受歡迎的 iShares MSCI 新興市場 ETF EEM 來衡量，6 月份新興市場下跌 5.5％，過去 30 天下跌近 7％；而 ICE 美元指數最近走強，並觸及 11 個月高點，在強美元的走勢下，最終會對這些經濟體造成損失。

美元若一步走強，對於使用當地貨幣支付美元債務的國家將更不利；加上原油價格飆升，布蘭特原油價格上漲至每桶近 76 美元，NYMEX 原油價格自 5 月以來首度突破 70 美元，也都成了潛在的逆風因素。

與此同時，中國在經濟成長放緩及對中美貿易衝突加劇的影響下，削弱了市場的風險偏好，上證綜指周二下跌後，距離元月時的高點，跌幅超過 20%，符合進入熊市的定義。

Acampora 建議，對於新興市場的資金部位，還是先行減碼為宜。