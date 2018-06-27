美國官方權威報告：30年後 美公債務與GDP之比或將翻倍

兩個月前，國際基金貨幣組織（IMF）曾給出短期預計稱，到 2023 年，美國的債務與 GDP 比例將達到 116.9%，超過義大利。此前幾日，美國國會預算辦公室（CBO）則預測稱，到 2028 年，國家債務將佔國內生產總值的 96%。

6 月 26 日周二，CBO 公布最新的長期預算展望報告指出，美國公共債務目前占 GDP 的 78%，處於二戰後不久以來的最高水平。

CBO 預計，若現行法律基本保持不變，不斷增長的預算赤字將在今後 30 年間推動美公債務飆升。到了 2028 年，公共債務與 GDP 之比將達到 100%；這一比例還將在 2048 年達到 152%，創下歷史新高。

但與此同時，CBO 也承認，如果用以測算債務與 GDP 之比的四個關鍵因素（勞動力參與率、所有要素生產力增速、公眾持有的聯邦債務利率和醫保與醫療補助支出的超額成本增速）均有所改變，到了 2048 年，美公債務占 GDP 的比例將達到災難性的 247%。

同時，如果現行稅法有所修改（川普曾暗示將在 2026 年阻止個人所得稅大幅增加），美國公共債務將會面臨更大幅度的增長。同時，CBO 預計，未來三十年的支出增速將超過營收增速，從而導致巨大的預算赤字。

在 CBO 的展望中，到了 2048 年，凈利潤支出、主要醫保項目支出與社保支出占 GDP 的比例與 2018 年相比均呈現增長，但營收占比遠遠跟不上支出的腳步，預算赤字由此產生。

CBO 還預計，在 2018 年至 2048 年期間，GDP 平均年增長率為 1.9%，較過去 10 年的 1.4% 有所上升。此外，CBO 還認為，在未來 30 年內，通膨將達到 2.4%，失業率則為 4.6%。

但在所有預測中，或許是低利率環境的改變才最令人不安。CBO 稱，隨著利率和債務雙雙走高，美國財政狀況承受的壓力將越來越大，並將利息支付水平推向歷史新高。

具體來看，不斷上升的公共債務將導致債務支付水平占 GDP 的比例從 2018 年的 1.6% 上升至 2028 年的 3.1%，再進一步增長至 2048 年 6.3% 的歷史高位。同時，利息支付的占比將與社保支出占比相當。由此，美國政府支出總額將佔 GDP 的 29%。這一數字是二戰以來的首次。

公共債務飆升對美國影響幾何？

CBO 在報告中表示，

在未來的幾十年內，巨大且不斷增長的聯邦債務將有損美國經濟，並對未來的預算政策產生限制。長期來看，我們所預期的債務數額將降低國民儲蓄與收入水平；增加政府的利息成本，給預算的其他部分帶來更多壓力；限制立法者應對突發事件的能力，並增加財政危機發生的可能性。

在最糟糕的情況下（美公債務與 GDP 之比達到 247%），除非利率走得很高，為投資者帶來補償，否則投資者將不再願意為政府的借款提供資金。