台北101商場與辦公大樓近滿租 今年強打「無限101」計畫

台北 101 今 (27) 日召開股東常會，董事長周德宇指出，台北 101 商場和辦公大樓實體空間接近滿租，且現有業務也趨於成熟，必須另闢商機，展望今年，團隊除積極鞏固現有業務外，已擬定「無限 101」計畫。

台北 101 去年稅後純益 21.3 億元，每股純益 (EPS)1.45 元，股東會中除承認 106 年度財務報表外，也通過 106 年度盈餘分配案，每股配發現金股利 1.304 元。

台北 101 說明，整體營收獲利 3 分之 2 以上來自觀光和消費市場，自 2016 年下半年起由於陸客明顯下滑，產業景氣低迷，不過，在團隊努力下強化商品力，在 2016 年獲利創歷史新高後去年也維持相當的水準。

展望後市，台北 101 強調，除積極鞏固現有業務外，將運用長年累積的專業知識與經驗進行輸出，內部稱為「無限 101」計畫，目前進行中有開發高端旅遊產品、輔導建物進級為綠建築的顧問業務，商場代管和招商。

儘管大環境未見翻轉，信義區競爭日趨白熱，台北 101 強調，今年前 5 月底稅前淨利和去年同期相比仍成長 2.6%。

而為維持地標形象，台北 101 將持續藉由世界高樓、高塔等組織與國際地標交流，目前團隊正醞釀許多與國際接軌的大型活動，將於下半年陸續推出。