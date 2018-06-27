台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月27日

台灣太陽能大廠茂迪暫停南科太陽能矽晶圓長晶生產業務，原長晶生產線百餘名員工受影響。茂迪為台灣太陽能電池龍頭，該公司此次暫停長晶業務，凸顯大陸大砍太陽能補貼，已形成新風暴，連台灣龍頭廠都無法承受，被迫減產因應。

亞洲手機晶片龍頭聯發科非手機領域布局再傳捷報，與全球電商龍頭阿里巴巴合作，為阿里旗下釘釘（DingTalk）打造以人工智慧（AI）為基礎的智慧辦公系統，首款終端產品將於今年 7 月上市。

美元超強走勢下，新台幣已連續四個交易日貶值共 2.42 角，昨（26）日收盤價 30.412 元再創近九個月新低，對此，中央銀行總裁楊金龍（右圖）表示，央行維持新台幣動態穩定的重點是降低匯率波動，「並非扭轉趨勢」。



經濟日報

太陽能風暴 茂迪長晶廠停產

台股內資撐盤 公股連十買

聯發科攜阿里攻 AI 傳捷報

工商時報

楊金龍挺貶!

華為邀台廠 共組智慧城市生態鏈

習近平：對美貿易戰要以牙還牙！

聯合報

財團法人法 今拚 3 讀

川普移民「零容忍」政策再放寬

兩韓會談 催生跨境鐵路

蘋果日報

交易員炒匯賠 2.4 億 凱基銀挨罰 800 萬

老股東信宏達電 賠棺材本 王雪紅：今年會賺

汽車零件廠：美中貿易戰影響不大

中國時報

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台銀美元存款利率衝到 2.8％

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自由時報

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