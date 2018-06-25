台北101拚商辦服務創新 導入全台首創熱食便當販賣機

日前北市信義區南山廣場 48 層大樓啟用，每坪租金超越附近的台北 101 大樓，成為北市目前租金最貴的商辦，對此，台北 101 今 (25) 日宣布導入全台首創熱食便當販賣機，力拚藉由新服務迎合上班族群需求，並活化辦公大樓的空間運用。

據悉台北南山廣場目前出租率約 9 成，且還有樓層正在議約，面對競爭的信義區商辦市場，台北 101 此次宣布對租戶服務再進化，一方面推動館內餐廳推出午餐時段的餐盒服務，並在辦公大樓的 1 樓導入智能生活區，以販賣機形式提供租戶早、午餐和下午茶的服務，每日合計可提供的餐盒逾 400 個，供不應求。

台北 101 進一步說明，為了強化數位支付體驗，販賣機僅接受電子支付，平均便當售價 90-130 元，目前合作午間外部餐盒廠商共有 6 家、選擇有 10 多款，共設置 4 台熱食機、1 台冷食機，提供餐點有拉亞漢堡、龍記燒臘、悟饕池上、網路當紅的肌肉海灘、食在爽、百草三味、MR.MILK 和 FINGA’S 麵包等，由於租戶反應不錯，預計 8 月將再增設 2 台冷飲機，後續不排除導入更多機台。

台北 101 保守估計，每日餐盒需由至少有 1200 個以上。

另一方面，台北 101 自 6 月初開始推動 101 高空餐盒，設置於 59 樓銷售，包括「頂鮮 101」、「隨意鳥地方」和「和料理食堂」已參與銷售行列，每個售價僅 100-140 元，推出以來每天限量 100 份，天天銷售一空。

台北 101 副總經理劉家豪表示，未來 101 高空餐盒執行更加成熟後，將同步於一樓大廳販售，除了藉由新服務培養與租戶更密切的關係，也透過增加服務來活化大樓。